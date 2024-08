Tor Bella Monaca Arrestato un 49enne per maltrattamenti in famiglia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Notizie Roma – Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Roma, accusato di aver maltrattato la madre anziana e la sorella con cui convive. I Carabinieri della stazione di Roma Tor hanno risposto a una segnalazione d'emergenza, intervenendo in una casa in via Agostino Militelli, dove hanno trovato le due donne visibilmente turbate. Le vittime hanno raccontato di aver subito violenze fisiche e minacce quasi ogni giorno, ma non avevano mai denunciato l'accaduto per paura delle conseguenze. In seguito alle gravi accuse e ai solidi indizi raccolti, le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo e lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha ordinato la detenzione in attesa di processo.