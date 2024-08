Satriano reca dolore Roy all Brest | Noi delusi! Fatti tanti sforzi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha deciso di trasferirsi dall’Inter al Lens, nonostante la possibilità di ritornare al. Ne ha parlato il tecnico dei bretoni Roy. DELUSO – Martinha deciso di trasferirsi al Lens, anziché accettare il ritorno ale giocare così la Champions League. Scelta alquanto discutibile, che ha deluso il suo ex tecnico bretone Eric Roy. L’allenatore delha parlato così in conferenza stampa: «È ovviamente unaone vedere Martinandare al Lens. Avevamo un accordo per acquistarlo e il club si stava impegnando per riuscirci,. Inoltre stavamo lavorando su un giocatore che non aveva fatto bene durante la stagione neanche a livello statistico. Ma abbiamo amato la sua grinta, la sua mentalità, il suo coinvolgimento. Purtroppo ha scelto un altro progetto e non possiamo che rispettarlo. Speriamo che non ci causi troppa sofferenza.