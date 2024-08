PSG-Montpellier oggi in tv | canale orario e streaming Ligue 1 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alle 20:45 di, venerdì 23 agosto Psg escenderanno in campo in occasione della seconda giornata di. Dopo la vittoria per 4-1 sul Le Havre, la squadra di Luis Enrique cerca i tre punti casalinghi all’esordio stagionale al Parco dei Principi. Nella scorsa stagione ilsubì due pesanti sconfitte contro i parigini per un totale di nove gol incassati in due partite. Ora senza Mbappè, il Psg senza meno competitivo, ma nella prima giornata sono stati in tanti a mettersi in luce: Dembele e Lee Kang In su tutti. Di fronte unche ha pareggiato 1-1 contro lo Strasburgo una settimana fa. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare. Non sarà però possibile seguire la partita in Italia visto che nessun broadcaster ha ancora acquistato i diritti tv del campionato francese.