Per muovere la macchina Italia occorrono azioni non sogni

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un film inglese degli ultimi anni del secolo, scorso, titolo originale Sleeding Doors, inizia con l’immagine di una giovane donna che non riesce a salire sul metrò perché ha fatto tardi. La scena è replicata con l’unica differenza che nella seconda alla viaggiatrice riesce di salire in carrozza. Questa situazione duplice, osservata ex post, basta da sola a fare da chiave di lettura, da commento e da critica dell’intera pellicola. Quel doppio frame, in pochi secondi, spalanca la mente di chi sta guardando alle ipotesi di cosa sarebbe potuto accadere se la stessa persona avesse fatto in tempo a prendere la metropolitana, come in realtà si può osservare nel film.