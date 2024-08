Partita Napoli-Bologna | ne parla Luigi Lentinio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)e il suo sogno da calciatore stroncato da un incidente stradale.è un ex calciatore e allenatore, il tutto nacque per passione, giocando nella squadra del prete del paese, quest’ultimo gli fece fare un provino a Monza, all’età di soli 12 anni.durante il provino si scontrò con gli allievi regionali del Monza che erano adulti, mentre lui era un bambino, riuscì però a segnare durante laera un prodigio, aveva il dribbling e il tiro, ma era solo destro. All’età di 16 anni l’allenatore della primavera del Foggia gli chiese se volesse diventare un calciatore. Un anno prima che compisse la maggiore età,firmò un contratto con il Foggia, percependo il suo primo stipendio di 400 mila lire. Il calciatore giocò con Pierazzini; ebbe come mister Cesare Maldini per un periodo.