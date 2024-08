Omicidio di Sharon Verzeni | gli interrogatori Scientology e la ricerca del coltello Dove vanno le indagini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 23 agosto 2024 – Dopo quasi un mese, resta ancora un mistero l’di, la 33enne uccisa a coltellate in via Castagnate, a Terno d’Isola, nella Bergamasca, la notte tra il 29 e 30 luglio. Un’aggressione rapidissima. Colpi portati con foga, probabilmente con unda cucina. Tanto veloci che potrebbero anche non aver lasciato alcuna traccia utile a isolare un Dna utile alle. Mentre questa mattina Bruno, papà di, e l’avvocato della famiglia, Luigi Scudieri sono arrivati al comando provinciale di via Circonvallazione delle Valli a Bergamo, leproseguono a ritmo serrato tradell’arma del delitto. È ormai chiara la linea che stanno seguendo gli inquirenti: cercare qualche dettaglio, anche minimo, della vita privata di, fin qui descritta senza ombre.