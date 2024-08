Naufragio Bayesian come e quando sarà recuperato | i dettagli

Leggi tutta la notizia su tvzap

Mentre si cerca il corpo dell'ultima dispersa, si attende con ansia anche il recupero del veliero affondato davanti alla costa di Porticello, in Sicilia. Per ora sono già emersi alcuni elementi che aggiungonoalla vicenda. Uno di questi è la possibile catena di errori umani che potrebbero essere alla base della tragedia. A ciò si aggiunge anche l'affondamento in verticale. Ovviamente per avere un quadro più chiaro della situazione bisognerà recuperare il relitto, che al momento si trova in fondo al mare adagiato sul lato destro.