Lukaku-Napoli Manna insiste | secondo incontro con il Chelsea a Londra

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il ds delrimane in Inghilterra per la trattativa: divergenze sulla formula del trasferimento, ma la missione continua. La trattativa traper Romeluentra in una fase cruciale. Il direttore sportivo azzurro,, non si arrende e resta aper chiudere l’affare. L’di ieri, 22 agosto, ha evidenziato alcune divergenze tra i club. Ilper una cessione a titolo definitivo, mentre ilpropone un prestito con diritto di riscatto. Nonostante le difficoltà,non si dà per vinto. La permanenza diin Inghilterra suggerisce che ilnon ha intenzione di mollare la presa su. Il club partenopeo sembra determinato a trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La formula del trasferimento rimane il nodo principale da sciogliere.