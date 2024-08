LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Isasa in fuga solitaria il gruppo controlla da lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50: In questo momento in testa alc’è proprio la Team Visma Lease a Bike di Van Aert. 14.47:i fari sono puntati soprattutto su Wout Van Aert. Il belga riuscirà a conquistare la sua secondaalla? 14.42: Da capire come si muoveranno le squadre dei velocisti. Ci sarà lo sprint intermedio a Cordoba e poi poco dopo uno strappo al 14% che può fare male anche a molti sprinter. 14.38: Ilsi è leggermente svegliato e adessonon guadagna più. Lo spagnolo non ha speranze, ma già ieri con Ben O’Connor il plotone ha commesso un grande errore. 14.35: Addirittura il vantaggio dello spagnolosale oltre gli otto minuti. 14.30 In maglia rossa c’è Ben O’Connor, con l’australiano che ha vestito in passato 3 volte la maglia di leader della generale, portando a casa una vittoria. 14.