La Vis sull’onda dell’entusiasmo dei tifosi Stellone | Coraggio voglia determinazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) I cori della curva mescolati alla musica della banda di Colombarone e ai discorsi ufficiali, all’inno nazionale e a quello della società. Sul campo la Vis tutta intera, dagli oltre 200 ragazzi delle giovanili - si va dall’under 6 fino alla Primavera, passando per femminile - fino alla prima squadra. Auspici, incoraggiamenti, preghiere, come quella che ha recitato il vescovo Sandro Salvucci ("E’ bello per me correre con i miei amici Signore entra in campo con me") mentre la curva cantava. "Noi siamo i pesaresi", ed il coro può essere lo slogan della serata. Spazio anche ai virtuosismi del giovane Luca Galli, campione di freestyle, uno che con la palla fa quel che vuole, tanto che dalla tribuna qualcuno si è chiesto "perché non prendiamo questo". Nell’imminenza del debutto in campionato, la Vis si è presentata aiin un clima di festa. Ottocento sugli spalti del Benelli.