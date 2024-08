La crisi dei pentastellati Conte-Grillo il lungo addio | la rottura è inevitabile La base | No ai centristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – È precisamente unquello tra Beppee Giuseppe. Per quanto tra loro non sia neanche lontanamente sbocciato il sodalizio a sfondo noir narrato da Raymond Chandler nel suo capolavoro hardboiled, il rapporto tra i due maggiorenti dei 5 Stelle è diventato non meno irreconciliabile di quell’amicizia imperdonabilmente tradita. Specialmente per l’ex capocomico del Movimento. Il che è destinato, in un modo o nell’altro, a culminare in una separazione. Strascichi legali compresi riguardo alla titolarità del simbolo e del nome del Movimento, di cui per altro l’ex premier non esclude la rimessa in discussione. Il presidente del M5S, Giuseppe(S) affiancato da Beppedurante la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il lavoro precario Basta Vite Precarie, Roma 17 giugno 2023.