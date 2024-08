Il Tre pubblica la versione acustica del brano sanremese Fragili

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il Tre hato a sorpresa unadipresentato in gara al Festival di Sanremo Reduce da un tour estivo nei principali Festival italiani che, partito dal Namless a giugno, lo ha portato in giro per tutta la penisola e che si concluderà a Milano al Carroponte il 15 settembre, Il Trea sorpresa unadi, ilche ha dato il titolo alla tournèe e che, presentato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, ha raggiunto la certificazione Platino.che, come molti altri brani del cantautore, racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che lo ha sostenuto e salvato nei momenti bui, esce oggi venerdì 23 agosto su Apple e il 30 su tutti gli altri store.