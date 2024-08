Fed Powell | E’ arrivato il momento di tagliare i tassi d’interesse E le borse festeggiano Piazza Affari la migliore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Èil”: con queste parole il presidente della Federal Reserve (Fed) statunitense Jeromeha dato il segnale che i mercati aspettavano, spalancando le porte a un primo taglio deinella prossima riunione dell’istituto il 17 e 18 settembre. “È giunto ildi un aggiustamento della politica monetaria”, ha dichiarato il capo della banca centrale statunitense in un discorso molto atteso durante un simposio di banchieri centrali principalmente americani a Jackson Hole. “Il ritmo dei tagli deidipenderà dai dati futuri, dall’evoluzione delle prospettive e dall’equilibrio dei rischi”, tra il Leeuropeel’intervento del presidente della Fed Jeromea Jackson Hole che ha annunciato in maniera esplicita quello che in tanti si aspettavano: l’istituto americano a settembre è pronto adopo oltre quattro anni.