Da Riva a Kaka fino a Dybala | una storia di ‘no’ e ribaltoni di mercato last minute

(Di venerdì 23 agosto 2024) La giornata era iniziata con circa una trentina di tifosi a caccia di un autografo e un selfie all’entrata di Trigoria e si è chiusa con quasi un centinaio di appassionati sotto la sua casa. Quella di Paulo, ovviamente, che rimanda il trasloco ad un futuro non definito, sicuramente non prossimo, perché il post instagram della serata di ieri non lascia spazio ad interpretazioni: “Ci vediamo domenica“. Tradotto: resto qui. L’offerta dell’Al-Qadisiyya – ricchissima al giocatore, meno alla Roma – è stata rifiutata. E ilentra nell’album dei, proprio quando ormai la cessione sembrava inevitabile. GIGIE ILALLA JUVENTUS Luglio 1973. Mentre il mondo seguiva col fiato sospeso gli sviluppi del rapimento John Paul Getty III, Cagliari veniva svegliata dai fuochi d’artificio. I tifosi hanno aspettato, i club telefonavano alle agenzie di stampa.