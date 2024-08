Da Notizie Asvis | Una nuova agenda politica per un’Europa più sostenibile e inclusiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Antonella Zisa della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitogiovedì 22 agosto 2024 Superare il Pil, riformare il Semestre europeo, sviluppare politiche multisettoriali: gli esperti avanzano alcune proposte alla Commissione Ue per affrontare le sfide attuali e future, garantendo benessere per tutti. Cittadini e imprese europei chiedono certezze per il futuro. I primi sono preoccupati per la crisi climatica, le disuguaglianze sociali e l’impatto delle politiche economiche sulla loro qualità di vita. Le seconde necessitano di un contesto coerente per affrontare le sfide della transizione verso modelli di business più sostenibili e competitivi. L’Unione europea deve saper rispondere a queste esigenze con politiche olistiche, integrate e lungimiranti.