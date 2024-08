Da Alien a Dune il cinema reinventa il mito Paolo Riberi ne fa una nuova indagine filosofica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Fin dall’inizio della sua storia, ilè stato immediatamente intrecciato al. Da un lato lalogia ha fornito un giacimento immenso da reinterpretare e riproporre, da un lato la natura stessa del medium si è fatta inevitabilmente portatrice di unalogia (non parlo solo del fenomeno divistico, ma della natura “epica” di molta artetografica). Non è un caso che lo sceneggiatore americano Christopher Glover abbia messo a punto il più celebre e utilizzato manuale di sceneggiaturatografica rielaborando una teoria di derivazionelogico-psicanalitica: l’ormai proverbiale Viaggio dell’Eroe di Joseph Campbell, in cui è forte e dichiarata l’influenza della visione archetipica junghiana.