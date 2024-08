Crisi Ferragnez mesi prima del Pandoro-Gate parla una fonte | Li ho visti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati a febbraio quando lui, dopo lo scandalo delBalocco che ha travolto la moglie, ha fatto le valigie e se n’è andato di casa. “Purtroppo non è stata una scelta mia“, ha scritto lei su Instagram in risposta proprio ad un follower. Lafra i due, però, risalirebbe a molti. Are questa volta è stato Gianluigi Lembo, proprietario del ristorante Anema e Core di Capri che ospite moltissimi vip ogni volta,compresi. Fra le pagine di MOW Mag, l’uomo,ndo di Chiara Ferragni, ha ricordato: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria dimatrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto“.