Conte | siate voi iscritti simpatizzanti a indicarci le soluzioni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Lasciamo chevoile, voi a votarle. E’ per questo che potremo discutere di tutto, potremo rifondarci integralmente. Sì, anche il simbolo, anche la denominazione, anche le regole organizzative, quelle consolidate, potranno essere discusse”, con queste parole si è espresso Giuseppein merito al futuro del Movimento 5 Stelle. Aggiornamento ore 7.00 “Non possiamo ammettere che quando a pronunciarsi è la comunità deglisi debba decidere da parte di alcuni arbitrariamente e preventivamente di cosa si può discutere, su cosa si può deliberare. In passato non è stato così”, ha affermato il leader pentastellato. Aggiornamento ore 10.05 “In passato – ha poi aggiunto– il simbolo è stato cambiato più volte. E’ stata cambiata anche la regola del doppio mandato.