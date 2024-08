Concorso fotografico a tema concerto all’alba | sul podio Chimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono stati oltre 50 i partecipanti allegato alsulla spiaggia davanti al Kursaal dei Munedaiko con i loro tamburi sacri giapponesi. Iniziativa inserita nell’ambito della 22esima edizione del FestivaLiszt di Grottammare, organizzato dalla Gioventù Musicale d’Italia. "La spettacolarità delinsieme alla suggestione del sorgere del sole ha ispirato immagini molto poetiche" ha detto il fotografo Dino Cappelletti nella giuria insieme al fotografo Lorenzo Marcucci. Compito molto difficile quello della giuria che ha dovuto scegliere, in un lasso di tempo molto breve, tra 150 foto. Primo classificato Carlo, al secondo posto Lina Lanciotti ed Eleonora Pignotti (ex aequo), Stefano Fabbioni e Davide Giancane (3° premio ex equo).