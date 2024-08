Cina | promuove riforma del sistema di vendite immobiliari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pechino, 23 ago – (Xinhua) – Lasta portando avanti le riforme nel settore immobiliarendo la vendita delle proprieta’ al momento del completamento dei lavori, con un cambiamento rispetto al tradizionale modello di pre-vendita, secondo quanto dichiarato oggi dall’autorita’ degli alloggi. Questo nuovo approccio e’ in corso di attuazione per alcuni nuovi progetti di sviluppo immobiliare, con trasferimenti di terreni che richiedono la vendita delle proprieta’ solo al momento del completamento, ha dichiarato Dong Jianguo, vice ministro per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano-Rurale. Diverse regioni inhanno gia’ inaugurato progetti che utilizzano questo nuovo modello di vendita, ha dichiarato Dong durante una conferenza stampa.