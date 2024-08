Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il Pedale Chiaravallese alza il trofeo per società e fa incetta di medaglie nella gara di S.Egidio alla Vibrata. Al termine di tre gare disputate (tipo pista, cronometro e strada) vince la classifica per società e primeggia anche individualmente. Alessandro Pazzaglini (1° anno) è primo nella classifica a punti grazie alla maglia verde conquistata per il primo posto nella gara tipo pista insieme alla maglia bianca per la combattività e si piazza secondo per la combattività e anche nella classifica a tempo nella quale si piazza al terzo posto il compagno di squadra Andrea Manoni. Secondo Stefano Maria Alessiani (2 anno) nella classifica a punti (quinto in quella a tempo), mentre si aggiudica il Trofeo Villa Marchesa, la prova conclusiva su strada. Ottimi piazzamenti anche nella cronometro.