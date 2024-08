Cesena la saracinesca Pisseri | Interventi precisi è una sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Regolarità e continuità gli ingredienti che Matteoha garantito lo scorso anno, contribuendo a firmare una promozione che nel campionato precedente era mancata soprattutto per le incertezze di chi si era alternato tra i pali. Così 35 presenze un anno fa, sempre reattivo in una squadra che subiva pochissimi tiri in porta, ma proprio questa era la difficoltà: vietato farsi trovare impreparati. Se fosse rimasto Toscano forse la sua conferma non sarebbe stata scontata, ma il ds Fabio Artico ha sempre creduto in lui, il portiere che ad Alessandria lo aveva portato in B e in cadetteria era stato all’altezza nonostante l’immediata retrocessione. E al pronti via del torneo cadetto ha subito urlato di prepotenza che tale categoria può essere casa sua. Con la Carrarese ha messe a referto tre perle, di quelle che salvano il risultato.