Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano ecco i dettagli social che smentiscono i rumor sulla rottura

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continuano a circolare sul web iche andrebbero a smentire la fine della storia d’amore fra. Qualche settimana fa la rivista Diva e Donna aveva parlato della fine della storia tra la showgirl e l’ingegnere, ma nei giorni scorsi hanno iniziato a fare il giro del web alcune segnalazioni che smentirebbero il. Un utente rimasto anonimo aveva inviato in direct a Deianira Marzano una storia postata daall’isola di Albarella, stesso luogo in cui si trovava la conduttrice, da poco sbarcata sul Nove. Un’altra persona avrebbe visto invece l’uomo in compagnia della. Sono di poche ore fa ulteriori indizi in merito al proseguo della relazione fra i due. Deianira Marzano ha postato sul suo profilo Instagram due foto prese daidiin cui si nota la stessa scarpa.