Barcellona vs Athletic Bilbao – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilcercherà di ottenere una doppietta di vittorie all’inizio della nuova campagna della Liga quando accoglierà l’all’Estadi Olimpic Lluis Companys sabato 24 agosto sera.La squadra di Hansi Flick ha vinto 2-1 contro il Valencia nella prima partita della nuova stagione, mentre l’ha aperto la sua campagna 2024-25 con un pareggio per 1-1 contro il Getafe. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè passato in svantaggio al 44° minuto dell’esordio nella Liga con il Valencia lo scorso fine settimana, con Hugo Duro che ha portato in vantaggio il Che, ma Robert Lewandowski ha segnato a cavallo dell’intervallo per ribaltare la partita, e Flick ha iniziato il suo regno da allenatore con i tre punti.