Alien | Romulus – il regista svela l’Easter Egg nascosto di Ripley

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024)è uscito nelle sale lo scorso fine settimana e l’ultimo capitolo dell’amato franchise ha avuto un weekend di apertura di successo. Attualmente, il film è in cima alla classifica di Rotten Tomatoes con un punteggio dell’81% per la critica e dell’86% per il pubblico, il che lo rende il film dimeglio recensito in quasi 40 anni. Naturalmente, il film contiene numerosi riferimenti ai progettiprecedenti, ma ci sono anche alcuni easter egg che potrebbero esservi sfuggiti. Ildi, Fede Álvarez, ha recentemente partecipato al ReelBlend Podcast e ha rivelato una risposta nascosta su dove potrebbe trovarsi la Ellendi Sigourney Weaver durante gli eventi del film. “Non direi che è impossibile”, ha risposto Alvarez alla domanda sepotrebbe essere inserita nella trama di