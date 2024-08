A Quarrata una ‘Marcia per la giustizia’ dedicata ai giovani | c’è don Luigi Ciotti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 23 agosto 2024)– È rivolta in particolare aila Marcia per la giustizia del 2024 a, in provincia di Pistoia. Un appuntamento fisso che quest’anno per la prima volta non vedrà Antonio Vermigli, suo ideatore ed organizzatore, venuto a mancare a luglio del 2023. Alla fine dell’anno scorso alcune delle persone che da sempre collaboravano, a vario titolo, alla sua organizzazione, si sono riunite e hanno deciso di continuarne l’esperienza continuando ad operare sulle orme del suo fondatore, pensando anche ad alcune novita?. L’appuntamento è per il 7 settembre. A partire dalle 21 gli ospiti della Marcia per la Giustizia di quest’anno dialogheranno intorno al tema L’urgenza della pace.