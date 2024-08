23 agosto 1926 la morte di Rodolfo Valentino Un mito ma a scuola fu vittima di bullismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 232024 – Quasi un secolo senza, divo del cinema muto, eppure il suoè più vivo che mai. Sono trascorsi 98 anni per l’esattezza dalla sua scomparsa. Il divo era nato in Italia -precisamente a a Castellaneta (Taranto) il 6 maggio 1895 - e morì negli Stati Uniti il 23del, dove è stato consacrato come icona del cinema muto. Molte cose, col passare del tempo, si perdono nella seduzione del. Ma è bene ricordarle, nell’anniversario della sua scomparsa, per strapparle all’oblio. Innanzituttoè stato il primo latin lover della storia del cinema, nel vero senso della parola. Icona di fascino e seduzione, prima che il mondo cinematografico iniziasse a consacrare le star cinematografiche – da James Dean a Tom Cruise – è stato lui a fare da apripista, essendo stato in assoluto il primo divo del cinema.