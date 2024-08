Vuelta 2024 tappa 7 percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Yunquera, 22 agosto– Ribaltone allanella sesta. La vittoria in solitaria, e in fuga di lunga gittata, di Ben O’Connor ha portato a un cambiamento in vetta alla classifica. L’australiano ora si fa pericoloso, incredibile come le squadre degli altri big lo abbiano lasciato andare via con tale vantaggio, perché ha guadagnato oltre sei minuti e ora è in maglia rossa con 4’51” su Roglic e 4’59” su Almeida. Per uno abituato a fare classifica nei grandi giri c’è motivo di sorridere. Il nostro Alessandro Tiberi si è visto scavalcato da tre corridori, tutti presenti nella fuga bidone, con Lipowitz risalito quarto a 5’18” e Cristian Rodriguez sesto a 5’26”, mentre il corridore della Bahrain è settimo a 5’29” da O’Connor. Insomma, unatotalmente nuova e che potrebbe riservare sorprese.