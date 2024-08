VIDEO | Bobby Lashley si allena nella boxe disputerà un match entro l’anno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) Come sappiamoe la WWE si sono detti addio. “The AllMighty” ha chiuso la sua esperienza a Stamford e la cosa ha lasciato perplessi parecchi fan. Secondo alcuni Triple H non ha saputo sfruttarne le potenzialità. Persi parla di un possibile approdo in AEW, ma per ora si sta dedicando allamenti intensi Dopo l’addio alla WWE,ha deciso, per il momento, di dedicarsi alla. “TheAllMighy”, infatti,una Las Vegascontro un avversario di cui non sappiamo ancora il nome. In vista di questo incontroha iniziato adrsi con intensità e lo ha condiviso sui social. Oltre a questo l’ex 2 volte WWE Champion ha altri progetti in mente, come ad esempio correre una maratona e vincere il titolo mondiale nel jiu-jitsu, senza però dimenticare il pro wrestling. Qui sotto il post.