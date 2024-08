Velivolo ultraleggero precipita a Terni due morti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Due persone sono morte, questa mattina, in un incidente aereo che si è verificato a. I due erano a bordo di unche èto nei pressi dell'aviosuperficie cittadina. Il pilota e il passeggero sono deceduti sul colpo. A seguito dell'impatto si è scatenato un incendio che ha coinvolto anche la vegetazione circostante. L'impatto, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il parco Chico Mendes. A quanto pare ilera diretto all'Aquila e sarebbe registrato a Pescara. Non si esclude che gli occupanti avessero deciso di fare un giro, toccando anche il piccolo scalo del capoluogo abruzzese, dove non sono mai arrivati. Le vittime sono Claudio Di Giacomo, imprenditore, e Massimo Sciannimanico, veterinario con studio a Pescara, residenti nel Pescarese ed entrambi membri dell'Aeroclub di Pescara.