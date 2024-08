Veliero affondato di prua e vittime fuori dalle cabine | le testimonianze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Intrappolati come topi, mentre ilimbarcava acqua, i passeggeri hanno cercato delle vie di fuga, raggiungendo il lato opposto dell'imbarcazione in cui si trovavano. Ma l'acqua aveva già raggiunto le camere e cinque di loro sono stati trovati in quella direzione, non nelle proprie camere. Ma sul lato opposto. Proprio mentre tentavano di salvarsi. È quanto emerge, come apprende l'Adnkronos,rese alla Procura di Termini Imerese (Palermo) di chi è rimasto vivo, ma soprattutto,piante della barca. Cinque dellesono state trovate nelle camere diverse da quelle indicate dai superstiti. La Procura, guidata da Ambrogio Cartosio, indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colposi, al momento senza indagati. Le seifinora recuperate non erano nelle camere indicate dai superstiti, almeno non tutti. Ma nelle parte opposta.