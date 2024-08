Ultim’ora Napoli c’è l’ok definitivo del patron | si sblocca finalmente l’affare!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilpresto può mettere a segno ufficialmente un altro colpo in entrata nelle prossime ore: arrivadalla controparte per chiudere il colpo. Il mercato delè sempre più nel vivo: David Neres (che segue Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno per quanto riguarda gli affari in questa estate) è solo il primo della raffica di colpi che, con ogni probabilità, il club azzurro metterà a segno nelle prossime ore. Il prossimo, stando a quanto si apprende proprio in questi istanti, potrebbe essere proprio Billy Gilmour, calciatore individuato da tempo dallo staff tecnico azzurro per rinforzare il centrocampo che, considerando le varie dinamiche ed esclusione legate al calciomercato, può contare unicamente su Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.