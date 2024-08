Ultimi giorni per iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – C’è tempo fino alla fine di questo mese perall'Accademia didi, che offre sedici corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, equivalenti alle lauree triennali e magistrali. I corsi spaziano dallevisive alleapplicate, comprendendo anche la comunicazionestica e la didattica museale. Per l’anno accademico 2024-2025, sono disponibili 690 posti, per essere ammessi ai quali va superata una prova orale. E’ stata fissata una no tax area fino a 22.000 euro di reddito, al di sotto della quale gli studenti saranno esenti dal pagamento del contributo accademico. Un ulteriore sostegno è previsto per gli studenti ucraini, che godranno di una riduzione delle tasse pari al 50%. Tutti gli studenti possono inoltre concorrere per le borse di studio erogate dal Dsu Toscana.