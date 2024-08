Ucraina telerissa mai vista Rizzo-Gasparri | Prete hai lo 0%

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Uno sconro durissimo quello andato in onda a Coffee break estate, su La7. A fronteggiarsi nella puntata di giovedì 22 agosto sono le visioni contrapposte di Maurizioe Marco. Il presidente onorario del Partito Comunista e coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare commenta la scelta dei democratici americani di puntare su Kama Harris dopo il ritiro della candidatura di Joe Bide. "Penso a quello che si è detto fino a 20 giorni fa, prima della sua incoronazione - afferma- Noi l'abbiamo detto in questo studio e me ne assumo la responsabilità, Harris veniva considerata un'idiota da tutti e poi, nel momento in cui hanno deciso che era il cavallo vincente, in una notte ha superato Trump nei sondaggi Ma quando li hanno fatti questi sondaggi?", attacca il comunista che punta il dito sullo strapotere dell'informazione e dei media.