Traffico Roma del 22-08-2024 ore 09 | 00

(Di giovedì 22 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni chiusa fino al prossimo 2 settembre la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni fino al prossimo 25 agosto chiusa la linea a della metropolitana per lavori di rinnovo integrale dei Binari tra termini e Battistini nelle due direzioni ATV servizio bus navetta metropolitana il regolare servizio tra termini e Anagnina per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini attive Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni della linea fl4Albano Laziale ed fl6Cassino a partire da oggi è Fino al prossimo 7 settembre visite per le linee fl2Avezzano che dà ancora per la linea...