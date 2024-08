Teresa Genova parla del libro Un arcobaleno sull’asfalto bagnato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024), autrice di “Un” (Albatros Edizioni) ci ha permesso di rivolgerle qualche domanda per immergerci maggiormente nell’atmosfera e nelle tematiche del suo romanzo d’esordio. Uncon personaggi multipli, che racconta di coraggio e cambiamenti – e che noi dell’Opinionista abbiamo già recensito nel mese di aprile. Buongiorno. Come è maturata l’idea che ha dato vita al suo romanzo d’esordio, “Un”? Quali riflessioni o esperienze personali l’hanno portata a sviluppare questa storia? Buongiorno. L’intuizione per la scrittura del mio romanzo è arrivata quando ho deciso di cessare le mie attività e di cedere il marchio che le contraddistingueva – affidandoli alle mani di persone capaci.