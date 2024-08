Solo 7 casi al mondo Italia in lutto per Leo | stroncato da una rarissima malattia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il giovane 17enne non ce l’ha fatta. Un’intera comunità è inper la morte del ragazzo colpito da una devastanteneurodegenerativa. Si tratta di una condizione talmente rara che alesistonosettedocumentati. Leo Hu, questo il nome del giovane, non è l’unico ad avere questa, che non ha un nome, in. L’altro caso è infatti quello della sorellina. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia, di origini cinesi, molto nota e rispettata nella cittadina del centro. Lache non ha dato scampo a Leo è particolarmente crudele: l’aspettativa di vita si aggira, infatti, intorno ai 14 anni.