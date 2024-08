Sarà sepolto con i suoi 35 cani Ci saranno solo 40 persone al funerale

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilprivato di Alain Delon: un luogo di riposo finale tra iamatiAlain Delon, il leggendario attore francese scomparso all’età di 88 anni,onorato con unmolto intimo. La cerimonia si terrà sabato 24 agosto nella cappella privata situata nella tenuta di Douchy-Montcorbon, una piccola città nel dipartimento del Loiret, immersa nella valle della Loira. Questa tenuta è stata la casa di Delon per quasi cinquant’anni ed è lì che verrà. In un’intervista del 2011 con La République du Centre, Delon ha espresso idesideri: “È la casa della mia vita, dove voglio concludere i miei giorni, dove voglio morire. Ho fatto costruire una cappella lì, ed è lì che saròtra i miei”. La sepoltura in un terreno privato è un evento raro in Francia, ma Delon aveva già ottenuto i permessi necessari dalla prefettura più di due anni fa.