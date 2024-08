Salerno l’Arcivescovo annuncia i primi appuntamenti dedicati al Santo Patrono Matteo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gremito, ieri sera 21 agosto 2024, l’atrio della Cattedrale di, in occasione della tradizionale Alzata del Panno di SanApostolo,della nostra città. A presiedere l’evento che segna l’inizio delle celebrazioni dedicate a Sandi-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Le parole delA conclusione della santa messa celebrata nella Cripta del Duomo dal parroco Don Felice Moliterno, il corteo con la Reliquia del “Braccio” e il Panno del, poi innalzato. “Ogni anno, carissimi, ci ritroviamo in questo momento dell’Alzata del panno di San, che inaugura il mese dei festeggiamenti in onore del nostro, ascoltando il brano delle Beatitudini.