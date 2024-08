Robert Downey Jr rivela il ruolo avuto da Tobey Maguire nel suo diventare Iron Man

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)Jr.ildanel suoMan I Marvel Studios hanno preso in considerazione molti attori per ildi protagonista inMan del 2008. Alla fine scelseroJr., un attore considerato all’epoca un rischio a causa del suo passato travagliato. Tuttavia, lo studio capì che si era lasciato tutto alle spalle e scelse il perfetto Tony Stark. I film di supereroi non hannoi migliori risultati a metà degli anni 2000, anche se il 2008 è stato un anno di svolta traMan e Il cavaliere oscuro. Parlando con The Hollywood Reporter,ha attribuito ai film di Spider-Man conil merito di averlo convinto che era il momento giusto per vestire i panni del protagonista.