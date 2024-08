Perseguita la ex in carcere 27enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNella tarda mattinata di ieri, 21 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato, in flagranza di reato, undel posto, presunto responsabile di “atti persecutori”, nei confronti della ex compagna. Il giovane, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Ammonimento, si sarebbe presentato presso l’abitazione della donna nel rione “Tamburi” e, a seguito di una discussione, avrebbe preso a calci e pugni il portone d’ingresso dell’appartamento. Nel mentre, la donna, temendo per la sua incolumità , ha contattato la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, per il tramite del nuovo Numero di Emergenza Europeo, richiedendo l’intervento di una pattuglia.