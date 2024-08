Paris Saint-Germain vs Montpellier HSC – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il calcio di club torna al Parco dei Principi dopo aver ospitato le Olimpiadi quando ilaccoglie ilHSC nella capitale francese venerdì 23 agosto sera.I campioni in carica della Ligue 1 hanno iniziato la loro difesa del titolo con una vittoria in extremis contro il Le Havre lo scorso fine settimana e si aspettano di fare due su due in questa occasione. Il calcio di inizio divsHSC è previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsHSC a che punto sono le due squadre?La vita dopo Kylian Mbappe è iniziata nel migliore dei modi per il PSG, che ha sconfitto per 4-1 in trasferta il Le Havre, squadra in difficoltà della scorsa stagione, nel suo esordio stagionale.