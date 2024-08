Paralimpiadi Parigi 2024 la fiaccola olimpica il 25 agosto al Consiglio d’Europa a Strasburgo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ildisarà una delle dodici sedi che, domenica 25, accoglierà ladelledi. L’evento verrà celebrato con musica e una serie di discorsi da parte dei rappresentanti dele delle autorità francesi nel pomeriggio sul piazzale inferiore del Palais de l’Europe. La primasarà accesa davanti alalle 15.30, dando il via alla staffetta paralimpica per un percorso di 7,5 km attraverso il Parco dell’Orangerie prima dell’accensione del calderone. Inoltre, in vista dell’evento, uno stand delsarà aperto al pubblico nel Villaggio paralimpico del Parco dell’Orangerie dalle 10 alle 18, per fornire informazioni sulle sue attività, in particolare nel campo dello sport.