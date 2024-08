Palacios Inter affare ai dettagli | l’ultima mossa per la stretta finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’è sempre più vicina a ottenere Tomas. Continuano i dialoghi con l’Independiente Rivadavia e il Talleres per ultimare la trattativa. VICINANZA – La giornata di ieri sembra aver gettato basi positive per la chiusura dell’accordo fra l’e l’Independiente Rivadavia per il trasferimento di Tomas. È ormai chiaro che l’argentino classe 2003 è diventato il principale obiettivo della dirigenza di Viale della Liberazione, intenzionata a regalarlo a Simone Inzaghi. L’ha ovviamente fretta di chiudere, considerando che il campionato è già iniziato la scorsa settimana e una nuova giornata è alle porte. L’è vicina alla conclusione della trattativa per: mancano gli ultimi! ULTIMI STEP – Fortunatamente la trattativa pernon sembra dover andare troppo per le lunghe.