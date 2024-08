Omicidio Saman madre torna in Italia | estradata dal Pakistan

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) – Con l'estradizione delladiAbbas, Nazia Shaheen, in arrivo oggi indopo essere stata arrestata ina seguito di un mandato di cattura internazionale, "si compie un fondamentale passo in avanti per il percorso di giustizia per la giovane diciottenne di originie barbaramente uccisa il primo maggio del L'articoloindalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.