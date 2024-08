Mara Venier che malattia ha all’occhio? Altri 3 interventi spero di riacquistare la vista

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 22 agosto 2024), storica conduttrice di Domenica In, è una delle figure più amate della televisione italiana; da sempre conosciuta per il suo spirito energico e la sua risata contagiosa, al momento si trova ora a fronteggiare un periodo di difficoltà legato alla sua salute per colpa di un problema. L’estate appena trascorsa, che per lei rappresentava usualmente un momento di relax e di gioia trascorso insieme al marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è stata segnata da una serie di eventi che l’hanno costretta a rimanere a Roma per affrontare problemi di salute molto seri. La conduttrice ha subito duechirurgici agli occhi, conseguenza di un’emorragia alla retina, che hanno interrotto la sua consueta routine estiva e l’hanno obbligata a rinunciare alle tanto attese vacanze.