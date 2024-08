LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la sesta frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Prosegue la battaglia in testa al gruppo per portare via la prima fuga di giornata. 13.10 Problemi meccanici per Mathis Le Berre (Arkea – B&B Hotels) 13.09 Altri otto corridori riescono ad unirsi al primo tentativo di fuga che ha un vantaggio risicato sul resto del gruppo. 13.08 I primi corridori in grado di guadagnare qualche metro sul gruppo sono Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck) e Thomas De Gendt (Lotto Dstny). I due hanno una decina di secondi vi vantaggio. 13.07 Questo il momento in cui èufficialmente la: ? The start of the stage 6?! ¡Salida lanzada de la etapa 6?! https://t.co/izln1uYnJq#La24 pic.twitter.com/8X1KYmMCfA — La(@la) August 22,13.06 Partenza molto veloce con 3 corridori che provano a prendere il largo. 13.