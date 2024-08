L’esercito dei nuovi italiani | con lo ius scholae cittadinanza a più di mezzo milione di stranieri in 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Più didi cittadinipuò ottenere laitaliana con lo ius. Oltre 300mila già nel primo anno. E sei alunnisu dieci tra quelli che già studiano in Italia potrebbero ottenere così la. Parliamo del 7% circa della popolazione scolastica complessiva e dell’1,2% degli aventi diritto di voto. I dati vengono evidenziati da un’analisi effettuata da Tuttoscuola, che sottolinea anche come restino importanti differenze a livello territoriale: cinquecittadinisu sei vivrebbero al Centro e soprattutto al Nord, mentre meno del 15% al Sud. L’analisi permette di capire quanti siano potenzialmente i destinatari dello iusdi cui si discute in questi giorni e che Forza Italia ha rilanciato ponendolo come tema da affrontare in Parlamento, nonostante i forti dubbi del resto della maggioranza.