Le finte recensioni di Megalopolis | il marketing è a un punto critico

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 21 agosto, la LionsGate ha pubblicato online il trailer di, l’ambizioso nuovo lungometraggio di Francis Ford Coppola, già presentato a Cannes dove ha diviso i pareri (qui potete leggere la nostra recensione). Forse anche per questo, e date le tematiche del film, ilha deciso di sottolineare come Coppola, un po’ come il suo protagonista Caesar Catilina, non sia sempre stato compreso dalla critica: il trailer, infatti, contiene estratti dinegative, a firma di nomi autorevoli come Pauline Kael e Roger Ebert, per titoli oggi molto apprezzati come Il padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. Un approccio poco ortodosso, ma tutto sommato interessante.