La scienziata Fabiola Gianotti Cern | Le idee migliori? Mi vengono quando faccio la spesa

(Di giovedì 22 agosto 2024)è direttrice generale deldal 2016. Laspiega che attualmente «alstudiamo i costituenti più piccoli della materia e dell’Universo e le loro interazioni. I nostri acceleratori, il Large Hadron Collider (Lhc) in primis , possono essere visti come dei potentissimi microscopi che ci consentono di studiare la natura e le sue leggi al livello più fondamentale. Lhc ci permette di affrontare domande affascinanti, come la composizione della materia oscura, che costituisce circa il 25% dell’Universo». E spiega che gli scienziati al lavoro stanno potenziando Lhc per aumentare l’intensità dei fasci di protoni: con questi “aggiornamenti” funzionerà fino al 2041. In parallelo sviluppiamo nuove tecnologie e pensiamo o al successore di Lhc: il progetto più accreditato si chiama Future circular collider: 90 km di circonferenza contro gli attuali 27 di Lhc».